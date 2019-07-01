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Молодая мама: 23-летняя внучка Фрейндлих рассекретила пол ребенка

Анна Тарасова поблагодарила всех за поздравления в соцсетях.

Молодая мама: 23-летняя внучка Фрейндлих рассекретила пол ребенка
Анна Тарасова с бабушкой Алисой Фрейндлих Фото: instagram.com/annatarasova

Внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих, Анна Тарасова, 28 июня родила ребенка. 23-летняя наследница знаменитой династии не афиширует подробности личной жизни, но сразу после рождения малыша показала поклонникам фото с его трогательными маленькими ручками.

Подписчики активно интересовались, какого пола ребенок и какое ему дали имя, но Анна сохраняла молчание. Наконец, она решила поделиться с фолловерами подробностями и опубликовала новое фото, на этот раз без ребенка. На снимке Тарасова еще в положении, аккуратно придерживает округлившийся живот.

Она поблагодарила всех за поздравления и сказала, что чувствует себя хорошо. Анна написала: «мы с малышкой», рассекретив тем самым пол своего ребенка.

Тарасова добавила, что хотела бы выразить признательность своему супругу Алексею Мышинскому за его любовь и поддержку.

«Спасибо тебе, люблю», — написала внучка Фрейндлих.

Поклонники в комментариях снова начали бурно поздравлять молодую маму, желать здоровья новорожденной и выразили предположение, что Анна назовет дочь Алисой в честь бабушки.

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Алексей МышинскийАлиса ФрейндлихАнна Тарасовавнуки звезддети звезд

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Молодая мама: 23-летняя внучка Фрейндлих рассекретила пол ребенка
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