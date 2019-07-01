Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала фото с близким другом

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова стала совсем взрослой девушкой. Наследнице актерской четы не так давно исполнилось 18 лет, и она вовсю ведет насыщенную интересную жизнь: учится, путешествует, занимается творчеством.

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Но какая же юность обходится без первой любви. Очевидно у Марии появился постоянный спутник, о котором она не боится рассказать. На днях девушка опубликовала несколько фотографий в соцсети, где она в компании молодого человека ужинает в ресторане, а на одном из кадров даже запечатлен поцелуй. Вероятно, у избранника Михалковой был день рождения и она посвятила ему трогательный пост.

«Я уверена, мой милый, что мы через много лет будем сидеть, словно ничего не изменилось и отмечать уже намного более солидную дату))) Ну а сейчас, мы высоко над землёй и любуемся видом нашего солнечного города… И это очень хороший знак, что сейчас выглянуло солнце! Это очень важный знак!» — написала Мария.

Пост Михалкова сопроводила хештегами #друг и #дружба. В комментариях отметилась ее знаменитая мать, Любовь Толкалина, и коротко написала: «Поздравь от меня».

О молодом человеке ничего неизвестно, кроме имени — Виталий Загитов. В его профиле в соцсетях пока нет ни одной фотографии дочери Кончаловского.