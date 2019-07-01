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Виктория Боня не скрывает смущение от собственной худобы

Телеведущая давно не может набрать вес.

Виктория Боня не скрывает смущение от собственной худобы
Виктория Боня Фото: Globallookpress.com

Виктория Боня некоторое время назад очень сильно похудела. На смену стройности и грациозности пришло состояние, напоминающее истощение, и некоторые поклонники бывшей участницы телепроекта «Дом-2» забили тревогу в соцсетях.

После этого Боня поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram, что начала ходить в спортзал и правильно питаться, и вес начал понемногу расти. Тем не менее, телеведущая по-прежнему выглядит сильно похудевшей. В комментариях к ее недавнему снимку в соцсетях фолловеры написали, что она все еще выглядит очень худой и по-прежнему активно советовали набрать вес.

На минувших выходных Виктория проводила время с друзьями в ресторане. Она выложила в Instagram свою новую фотографию в коротком платье, демонстрирующем худые ноги.

«Всем сладких снов. Только не нужно писать про худые ноги, я сама все знаю», — написала телеведущая, добавив к посту грустный смайлик.

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Виктория Боня не скрывает смущение от собственной худобы
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