Олеся Железняк призналась, что зарабатывает больше мужа

Актриса Олеся Железняк в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» призналась, что зарабатывает больше мужа актера Спартака Сумченко. У пары четверо детей. Причем основную заботу по их воспитанию взял на себя именно супруг.

«Я много работаю, а муж сидит дома с детьми. Он, конечно, порой по этому поводу сильно возмущается. Говорит, что из-за меня не может полностью реализоваться в профессии. Но я ужасно ревнива. Не хочу, чтобы он работал. Увидит еще какую-нибудь красотку, влюбится», — рассказала актриса.

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Также звезда отметила, что порой они ругаются с супругом. Причем большинство ссор возникает из-за пустяков. Пару раз муж намеревался даже уйти из семьи. Говорил, что актриса для него прочитанная книга. К счастью, им достаточно быстро удавалось мириться.

Любопытно, что одна из ссор завершилась тем, что у семьи сгорела машина. «Мы разругались. У меня была такая ненависть к мужу. Вышли из машины. Я поднялись на второй этаж в квартиру. Выглянула в окно, а автомобиль уже полыхал. Он сгорел за три минуты. Там что-то замкнуло в электрооборудовании. Зато мы сразу помирились. То происшествие как-то обнулило наши ссоры, поэтому я даже обрадовалась, что так произошло», — заявила Олеся Железняк.