Экс-бойфренд обвинил Памелу Андерсон во лжи

Секс-символ 90-х, Памела Андерсон, до сих пор одна из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса. Кроме того, бывшая спасательница Малибу снова завидная невеста, ведь она рассталась со своим последним бойфрендом, 32-летним футболистом Адилем Рами.

Несколько дней назад 51-летняя звезда разорвала отношения с избранником, так как уличила его в измене. В социальных сетях она опубликовала разгромный пост, в котором назвала их любовь «огромной ложью» и заявила, что чувствует себя растоптанной. Самый большой резонанс получило заявление Андерсон, что однажды во время драки он сломал ей руки.

Рами, в свою очередь, не стал спускать бывшей подобные обвинения. После ее заявлений футболист был отстранен от должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes по борьбе с бытовым насилием, но и молчать при этом не стал.

«Я не стану комментировать нашу жизнь с Пэм. Но я хочу сказать, что все ее обвинения — абсолютная ложь, от которой мне теперь не отмыться. Я очень уважаю работников Solidarité и ее поступок просто отвратительный», – приводит слова спортсмена PageSix.