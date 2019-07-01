ЗВЕЗДЫ

Экс-бойфренд обвинил Памелу Андерсон во лжи

Французский футболист Адиль Рами назвал поступок актрисы отвратительным.

Экс-бойфренд обвинил Памелу Андерсон во лжи
Памелла Андерсон Фото: Globallookpress.com

Секс-символ 90-х, Памела Андерсон, до сих пор одна из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса. Кроме того, бывшая спасательница Малибу снова завидная невеста, ведь она рассталась со своим последним бойфрендом, 32-летним футболистом Адилем Рами.

Несколько дней назад 51-летняя звезда разорвала отношения с избранником, так как уличила его в измене. В социальных сетях она опубликовала разгромный пост, в котором назвала их любовь «огромной ложью» и заявила, что чувствует себя растоптанной. Самый большой резонанс получило заявление Андерсон, что однажды во время драки он сломал ей руки.

Рами, в свою очередь, не стал спускать бывшей подобные обвинения. После ее заявлений футболист был отстранен от должности посла в благотворительной организации Solidarité Femmes по борьбе с бытовым насилием, но и молчать при этом не стал.

«Я не стану комментировать нашу жизнь с Пэм. Но я хочу сказать, что все ее обвинения — абсолютная ложь, от которой мне теперь не отмыться. Я очень уважаю работников Solidarité и ее поступок просто отвратительный», – приводит слова спортсмена PageSix.

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Адиль Ремибытовое насилиеобвинение в изменеотношения звездПамелла Андерсон

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Экс-бойфренд обвинил Памелу Андерсон во лжи
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