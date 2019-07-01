Федосеева-Шукшина не может оправиться после происшествия с Алибасовым

Актриса до сих пор находится в больнице.

История с отравлением Бари Алибасова стала самым резонансным событием минувшего месяца. Известный российский продюсер совершил роковую ошибку и случайно выпил опасный бытовой химикат — средство для прочистки засоров в трубах.

больше по теме Бари Алибасов снова призвал поклонников не верить слухам Продюсер впервые после отравления опубликовал пост в Instagram.

После этого лучшие медики боролись за жизнь деятеля шоубизнеса, поклонники с замиранием сердца ждали новостей о его состоянии, а близкие не отходили от него. Сейчас самое страшное уже позади, сам Алибасов путешествует с канала на канал, рассказывая историю своего спасения, однако его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина, до сих пор не может оправиться от пережитого.

Выступая в ходе программы «Центральное телевидение» на НТВ продюсер отметил, что жена все еще в плохом состоянии и находится в контролем медиков.

«Лида переживает, конечно, и по сей день она в госпитале», — заявил Алибасов.

Стоит напомнить, что госпитализировали звезду советского кинематографа 22 июня. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что у Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы.