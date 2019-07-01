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Девушка на миллион: Селин Дион прогулялась по Парижу в дорогой одежде

51-летняя певица подчеркнула одеяниями свою прекрасную фигуру.

Девушка на миллион: Селин Дион прогулялась по Парижу в дорогой одежде
Селин Дион Фото: Globallookpress.com

51-летняя Селин Дион отличается подтянутой моложавой фигурой, которую, естественно, с удовольствием демонстрирует, выбирая интересные наряды. Более того, очевидно звезда не привыкла экономить на своем гардеробе даже когда дело не касается светских выходов.

Так, на днях Дион попала в объективы папарацци во время простой прогулки в Париже. На звезде был облегающий черный комбинезон Chanel на бретелях, демонстрирующий тонкую талию и стройные ноги артистки. Для того, чтобы у обывателя не возникло сомнений, какому именно модному дому отдано сердце Селин, костюм был украшен металлическим поясом с названием лейбла, а бретели были украшены цепями с логотипом.

Стоит отметить, что стоимость такого «повседневного» костюма составляет 4400 долларов. Блестящий пояс, сообщает Insider, обошелся Дион в 1650 долларов, а простые замшевые босоножки на плоской подошве, которыми она дополнила образ — 815 долларов.

Позднее звезда переоделась в стильный розовый топ, декорированный перьями стоимостью 1915 долларов. В комплект ему Селин подобрала необычные джинсы с завышенной талией и штанинами разной длины и дополнила образ сумочкой Fendi за 3364 долларов. Таким образом два непринужденных, но модных лука певицы, за один день можно оценить почти в миллион рублей.

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Chanelбренд одеждызвездный образмодный лукСелин Дион

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Девушка на миллион: Селин Дион прогулялась по Парижу в дорогой одежде
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