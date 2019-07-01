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Арбенина затеяла ремонт в своем загородном доме

Певица призналась, что долгие годы вела кочевой образ жизни.

Арбенина затеяла ремонт в своем загородном доме
Диана Арбенина живет в красивом особняке/globallookpress.com

Певица Диана Арбенина в эфире программы «Однажды», которая выходит на канале НТВ, призналась, что затеяла ремонт в своем загородном доме. Как сказала звезда, долгие годы она вела кочевой образ жизни. Но когда на свет появились дети, то приняла решение купить двухэтажный особняк в Подмосковье.

Диана Арбенина
Арбенина купила большой дом ради детей/globallookpress.com

Сейчас певица вместе с наследниками живет на Ленинградском шоссе. Дизайн интерьера дома у рок-звезды очень сдержанный, но при этом стильный и уютный. Арбенина не загромождает дом лишней мебелью.

Интересно, что на выбор дома певицей повлияло наличие летней кухни. Вернее даже запах этого места. По словам певицы, там пахло вареной картошкой. Именно тот запах уюта поразил ее настолько, что она решила приобрести красивый особняк.

В доме у Арбениной есть место, где она может уединиться. Как признается звезда в личную зону она мало кого впускает. Туда вход запрещен даже ее детям. В апартаментах звезды у каждого из детей есть личная комната с санузлом. Спальня самой певицы расположена на втором этаже. Из окон открывается очень красивый вид. Певица предпочитает спать на жестком матрасе. Она считает, что на нем можно быстро восстановиться после изнурительных гастролей.

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Диана АрбенинаЛенинградское шоссепрограмма "Однажды"

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Арбенина затеяла ремонт в своем загородном доме
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