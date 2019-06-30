ЗВЕЗДЫ

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Муж актрисы старается держаться подальше от публичности.

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Глафира Тарханова Фото: Globallookpress.com

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев женаты уже 13 лет. Пара воспитывает троих сыновей Корнея, Ермолая и Гордея. Несмотря на то, что оба супруга являются представителями актерской профессии, они редко появляются вместе на публике и в Сети почти нет их совместных фото.

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов. Тем не менее Тарханова неожиданно поделилась, что ей удалось уговорить мужа не только на совместный снимок, но и на публикацию его в журнале.

«С МУЖЕМ!!!Ну наконец-то!! Уговорила», — написала Глафира, выложив тот самый редкий снимок.

Поклонники в комментариях, рассыпались в комплиментах супружеской чете.

«Красивые, счастливые!», «И правда наконец-то», «Какая прекрасная пара», «Вы идеально смотритесь», — написали фолловеры.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Интересно?
Поделись с друзьями: