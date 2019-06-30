Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Глафира Тарханова и Алексей Фаддеев женаты уже 13 лет. Пара воспитывает троих сыновей Корнея, Ермолая и Гордея. Несмотря на то, что оба супруга являются представителями актерской профессии, они редко появляются вместе на публике и в Сети почти нет их совместных фото.

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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов. Тем не менее Тарханова неожиданно поделилась, что ей удалось уговорить мужа не только на совместный снимок, но и на публикацию его в журнале.

«С МУЖЕМ!!!Ну наконец-то!! Уговорила», — написала Глафира, выложив тот самый редкий снимок.

Поклонники в комментариях, рассыпались в комплиментах супружеской чете.

«Красивые, счастливые!», «И правда наконец-то», «Какая прекрасная пара», «Вы идеально смотритесь», — написали фолловеры.