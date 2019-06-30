Дочь Ренаты Литвиновой познакомилась со знаменитым британским музыкантом

Актриса призналась, что это была ее мечта.

Рената Литвинова очень близка со своей уже взрослой дочерью Ульяной. 18-летняя наследница режиссера живет и учится в Великобритании, но регулярно видится и проводит время с мамой.

Литвинова часто делится фотографиями дочери и не скрывает, что восхищается ее вкусом. Ульяна очень точно подбирает себе наряды, комбинируя необычные аксессуары и различные стили. Но на этот раз Рената показала фото дочери в компании зарубежной знаменитости.

В своем Instagram она выложил снимок Ульяны вместе с Джеймсом Блейком — известным британским музыкантом и композитором. На фото певец обнимает девушку и она выглядит совершенно счастливой. Литвинова добавила к снимку хештег #мечта.

Подписчики актрисы, впрочем, не разделили ее восторга, признавшись, что просто не знают, кто это. Стоит отметить, что Блейк действительно не очень популярен в нашей странею

«Я знаю, кто это, но знал бы он, кто его снимает», «Я рада конечно за Ульяну, но понятия не имею, кто этот чувак», «видно, что дочь рада, это самое главное», — написали фолловеры.