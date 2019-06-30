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Полина Гагарина сделала стрижку по совету Ирэны Понарошку

Певица призналась, что всегда пользуется рекомендациями блогера.

Полина Гагарина сделала стрижку по совету Ирэны Понарошку
Полина Гагарина Фото: Globallookpress.com

Ирэна Понарошку не только телеведущая и молодая мама, но и популярный блогер, дающий своим подписчикам множество советов. Одна из самых популярных рубрик микроблога Ирэны называется угрожающе — «Волосатые женщины». В ней она советует в какие дни лучше посещать парикмахера.

В своих постах Понарошку объясняет, что стрижка в дни, когда Луна находится в определенных фазах способствует их росту. Выяснилось, что знаменитости тоже прислушиваются к рекомендациям блогера.

Полина Гагарина призналась, что стрижется только согласно календарю Ирэны. В своем Instagram звезда написала, что посетила салон красоты сегодня в наиболее подходящий день и поинтересовалась и фолловеров, пользуются ли они лунным календарем для стрижки.

Отвечая на вопросы подписчиков Гагарина отметила, что ей давно надоела короткая стрижка и она хотела бы отрастить длинные волосы.

«Я отращиваю. Блондинкам непросто это», — написала певица.

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Ирэна Понарошкуновая стрижкаПолина Гагарина

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Полина Гагарина сделала стрижку по совету Ирэны Понарошку
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