Полина Гагарина сделала стрижку по совету Ирэны Понарошку

Ирэна Понарошку не только телеведущая и молодая мама, но и популярный блогер, дающий своим подписчикам множество советов. Одна из самых популярных рубрик микроблога Ирэны называется угрожающе — «Волосатые женщины». В ней она советует в какие дни лучше посещать парикмахера.

В своих постах Понарошку объясняет, что стрижка в дни, когда Луна находится в определенных фазах способствует их росту. Выяснилось, что знаменитости тоже прислушиваются к рекомендациям блогера.

Полина Гагарина призналась, что стрижется только согласно календарю Ирэны. В своем Instagram звезда написала, что посетила салон красоты сегодня в наиболее подходящий день и поинтересовалась и фолловеров, пользуются ли они лунным календарем для стрижки.

Отвечая на вопросы подписчиков Гагарина отметила, что ей давно надоела короткая стрижка и она хотела бы отрастить длинные волосы.

«Я отращиваю. Блондинкам непросто это», — написала певица.