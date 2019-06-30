«Пять лет ревновала»: жена Михайлова рассказала о жизни со звездой

Стас и Инна Михайловы производят впечатление одной из самых креких пар в российскм шоу-бизнесе. Певец неоднократно признавался, что ему очень повезло с супругой, Инна всегда с негодованием опровергает все слухи о муже в Сети.
Тем не менее жизнь звездной семьи не была безоблачной. Михайлова признается, что быть замужем за звездой не так уж просто — постоянное внимание со стороны поклонниц постоянно подстегивает ревность.
Выступая во время съемок документальной ленты «Стас Михайлов. Все слезы женщин» Инна рассказала, что раньше в их семье нередко случались скандалы, спровоцированные ее недоверием.
«Он вызывает не просто какие-то эмоции, он заставляет думать о себе. Лет пять ревновала его, были и скандалы. Наверное, с появлением дочери все пошло на спад. Сейчас мир и покой», ― сказала Михайлова.
Она подчеркнула, что все ее подозрения никогда не имели под собой реальных оснований и Стас не давал ей поводов ревновать. Кроме того, она отметила, что он очень хороший и заботливый отец.