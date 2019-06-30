ЗВЕЗДЫ

Маленький сын 75-летнего Джаггера растет его копией

2-летнего малыша называют «Джаггером в миниатюре».

Маленький сын 75-летнего Джаггера растет его копией
Мик Джаггер Фото: Globallookpress.com

Мик Джаггер сейчас переживает непростые времена. Легена рок-сцены перенес тяжелую операцию на сердце, но активно восстанавливается и уже приступил к первым выступлениям.

Помимо сцены в жизни 75-летней звезды есть и еще одна радость — маленький сын Деверо. На днях его мать, балерина Мелани Хэмрик, разместила в социальных сетях фото двухлетнего наследника Джаггера.

Поклонники заметили, что малыш выглядит маленькой копией знаменитого отца, вплоть до фирменной растрепанной прически. Фолловеры Хэмрик наперебой сообщали ей, как Деверо похож на Мика.

«Это же клон папы», «Вот это гены!», «Такие фото можно не подписывать, сразу видно, что это Мик Джаггер, то есть Деверо Джаггер», — написали в комментариях.

Стоит отметить, что малыш Деверо аж восьмой ребенок солиста The Rolling Stones. Его старшим дочерям Карис и Джейд 47 и 48 лет, а самому младшему сыну, не считая Деверо, 20. Если верить народной мудрости, что дети делают нас бессмертными, вероятно, Джаггер намерен жить вечно.

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Маленький сын 75-летнего Джаггера растет его копией
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