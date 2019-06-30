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Жених Дженнифер Лопес требует от нее два миллиона каждый год

Алекс Родригес считает, что звезда должна платить за свою подозительность.

Жених Дженнифер Лопес требует от нее два миллиона каждый год
Дженнифер Лопес Фото: Globallookpress.com

49-летняя Дженнифер Лопес уже давно готовится к свадьбе с Алексом Родригесом. Это будет уже не первый брак суперзвезды, до этого она была замужем за Марком Энтони и сейчас воспитывает двоих его детей.

В целом, у знаменитости была не самая безоблачная личная жизнь, она часто сталкивалась с предательствами и в зрелом возрасте наконец решила взять все под контроль и обезопасить себя. Как сообщает Gossipcop, Лопес заявила Родригесу, что не выйдет за не го замуж пока он не подпишет брачный контракт.

Ситуация для западного мира, а в особенности для знаменитостей, довольно рядовая, однако бейсболист отказывается выполнить условия будущей супруги. Дело в том, что Дженнифер указала в договоре один пункт — в случае, если Родригес изменит ей, он будет должен выложить 2 миллиона долларов.

Жених же полагает, что подписав такой документ он косвенно подтвердит возможность своих ошибок и в ответ предложил суперзвезде платить ему по два миллиона каждый год, прошедший без измен.

Источник издания, близкий к паре, утверждает, что Лопес отказывается выходить замуж до тех пор, пока ее условия не будут выполнены.

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Жених Дженнифер Лопес требует от нее два миллиона каждый год
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