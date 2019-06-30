Жених Дженнифер Лопес требует от нее два миллиона каждый год

49-летняя Дженнифер Лопес уже давно готовится к свадьбе с Алексом Родригесом. Это будет уже не первый брак суперзвезды, до этого она была замужем за Марком Энтони и сейчас воспитывает двоих его детей.

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В целом, у знаменитости была не самая безоблачная личная жизнь, она часто сталкивалась с предательствами и в зрелом возрасте наконец решила взять все под контроль и обезопасить себя. Как сообщает Gossipcop, Лопес заявила Родригесу, что не выйдет за не го замуж пока он не подпишет брачный контракт.

Ситуация для западного мира, а в особенности для знаменитостей, довольно рядовая, однако бейсболист отказывается выполнить условия будущей супруги. Дело в том, что Дженнифер указала в договоре один пункт — в случае, если Родригес изменит ей, он будет должен выложить 2 миллиона долларов.

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Жених же полагает, что подписав такой документ он косвенно подтвердит возможность своих ошибок и в ответ предложил суперзвезде платить ему по два миллиона каждый год, прошедший без измен.

Источник издания, близкий к паре, утверждает, что Лопес отказывается выходить замуж до тех пор, пока ее условия не будут выполнены.