ЗВЕЗДЫ

Чехова поплавала с дельфинами в Дубае

Телеведущая осталась в восторге от общения с животными.

Чехова поплавала с дельфинами в Дубае
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress

После резкого похолодания в Москве Анфиса Чехова решила улететь туда, где гораздо теплее. Звезда отправилась в один из роскошных отелей Дубая. Телеведущая не только загорает на пляже и делает красивые снимки, но и пробует необычные активности. Например, она занялась йогой в аквариуме, где её окружали тропические рыбы и акулы.

Анфиса Чехова продолжила знакомство с морскими обитателями. Рядом с отелем проходит курс дельфинотерапии – все желающие могут поплавать с необычными существами. Чехова была счастлива после общения с дельфинами. Звезда сделала несколько памятных кадров, на которых обнимала и целовала удивительных животных.

Гид рассказал телеведущей много интересных фактов. Оказывается, у дельфинов бывает конфетно-букетный период. Также они своенравные животные, поэтому не будут делать то, чего им не хочется. Особенности кожи дельфинов вызвали неподдельную зависть у звезды.

«Верхний слой кожи дельфина обновляется каждые два часа. То есть у них самопилингующаяся поверхность тела! И потому они очень гладенькие. Вот бы нам, женщинам, так», — поделилась Анфиса Чехова.

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Чехова поплавала с дельфинами в Дубае
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