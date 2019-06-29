Чехова поплавала с дельфинами в Дубае

После резкого похолодания в Москве Анфиса Чехова решила улететь туда, где гораздо теплее. Звезда отправилась в один из роскошных отелей Дубая. Телеведущая не только загорает на пляже и делает красивые снимки, но и пробует необычные активности. Например, она занялась йогой в аквариуме, где её окружали тропические рыбы и акулы.

Анфиса Чехова продолжила знакомство с морскими обитателями. Рядом с отелем проходит курс дельфинотерапии – все желающие могут поплавать с необычными существами. Чехова была счастлива после общения с дельфинами. Звезда сделала несколько памятных кадров, на которых обнимала и целовала удивительных животных.

Гид рассказал телеведущей много интересных фактов. Оказывается, у дельфинов бывает конфетно-букетный период. Также они своенравные животные, поэтому не будут делать то, чего им не хочется. Особенности кожи дельфинов вызвали неподдельную зависть у звезды.