Шаляпин улетел в Нью-Йорк без Цымбалюк-Романовской

Певец ни разу не брал с собой возлюбленную за границу.

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская все время пытаются доказать, что счастливы быть вместе. При этом любой разлад вызывает волну слухов о расставании. Певец любит путешествовать по миру, но никогда не берет с собой экс-жену Джигарханяна.

Шаляпин за последние полгода побывал в Мексике и на Мальдивах. Теперь настала очередь Нью-Йорка. Певец признался, что в девятый раз посещает Америку. Даже там ему не дают прохода преданные поклонницы, которые просят сфотографироваться с кумиром.

При этом Цымбалюк-Романовская осталась в Москве. Подписчики возмутились в Instagram, почему певец не берет с собой возлюбленную, но остались без ответа.

Также поклонники начали переживать, когда увидели фразу: «Прощай, любимая Россия! Здравствуй, Америка!». Фанаты решили, что Шаляпин решил навсегда покинуть родную страну. На бесконечные вопросы о том, заберет ли он с собой пианистку из-за травли, певец ответил: «Да сейчас. Мы сами кого хочешь отравим».