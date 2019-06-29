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Ксения Бородина раскритиковала лихачей на дороге

По ее мнению, с годами в Москве водители все же стали лучше соблюдать ПДД.

Ксения Бородина раскритиковала лихачей на дороге
Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина часто делится своими размышлениями с подписчиками в блоге. Обычно она пишет о детях, человеческих отношениях и секретах женской красоты. На этот раз Бородина высказалась о лихачах на дороге.

Телеведущая призналась, что мало времени проводит за рулем и любит эти моменты. Однако люди на дороге, которые забывают о ПДД, заставляют Ксению нервничать.

«Для меня время, проведенное за рулем, – это редкие моменты в жизни, когда я могу побыть одна и подумать о чем-то своем так, чтобы никто не отвлекал. И чем больше я это время ценю, тем больше меня раздражают те, кто почему-то считает, что им ПДД не писаны» — заявила в своем блоге Бородина.

Она отметила, что в Москве за последние десять лет ситуация все же улучшилась, и водители перестали массово пересекать двойную сплошную. Однако теперь Бородину беспокоит другое явление – гости столицы на иностранных машинах часто не соблюдают правила на дорогах.

«Говорили про то, что иностранных водителей будут штрафовать так же, как и всех остальных. Очень надеюсь, если честно, потому что терпеть это уже нет никаких сил» — отметила Ксения в блоге.

Бородина, конечно, обращается ко многим темам в своем Instagram, однако чаще всего говорит именно детях. К примеру, недавно телеведущая раскритиковала женщин, которые делают достоянием общественности жизнь своих малышей.

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Ксения Бородина раскритиковала лихачей на дороге
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