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Боня продемонстрировала эффективные упражнения для ног и ягодиц

Светская львица делает все, чтобы находиться в отличной форме.

Боня продемонстрировала эффективные упражнения для ног и ягодиц
Виктория Боня. фото: instagram.com/bonya_beauty/

Виктория Боня тщательно следит за своей внешностью. Она знает лучших мастеров в салонах красоты не только России, но и других стран. С внешностью телеведущая экспериментирует достаточно часто. Недавно она нарастила очень длинные волосы, но потом укоротила их для удобства. Также светская львица следит за питанием, но она старается не худеть, а наоборот набрать вес. Девушка хочет обладать соблазнительной фигурой.

В свое время Боня сидела на диетах, пробовала сыроедение, но в итоге вернулась к правильному питанию. Форму она поддерживает с помощью спорта. На днях она вновь приступила к тренировкам и решила показать подписчиками эффективные упражнения на ноги и ягодицы. Для внутренней мышцы и красивой формы ног девушка предложила пристегнуть одну из ног к подвесному ремню и лежа поднимать ногу в верх и опускать 15 раз по четыре подхода. Затем ногу следует поменять на другую.

Также Виктория делает приседы, поставив одну ногу на платформу. Она посоветовала приседать 15 раз по 4 подхода. Для лучшего эффекта нужно садиться как можно ниже, но следить, чтобы колени не выходили за линию пальцев ног.

В заключении Боня показала еще одно упражнение. Она встала на четвереньки на скамейку и сгибать и выпрямлять ногу, к которой был пристегнут подвесной ремень для сопротивления. «Моё любимое упражнение для ягодиц и задней поверхности бедра! Увидите, через 2 недели я буду в такой форме!», — заверила светская львица. Она призналась, что сейчас ее мышцы словно деревянные, так как она делала перерыв в тренировках, но скоро девушку вернется в тонус. Виктория пообещала поделиться в будущем упражнениями для пресса.

 

 

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Виктория Бонякрасота и здоровьеупражнения для ног

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Боня продемонстрировала эффективные упражнения для ног и ягодиц
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