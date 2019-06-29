Куркова вместе с мамой приехала на выходные в детокс-клинику

В копилке Равшаны Курковой десятки ролей в различных кинолентах. Она начала сниматься в кино еще в 90-х, но за минувшие годы актриса совершенно не изменилась. В этом году ей исполнится 39 лет, но о возрасте звезды сложно догадаться по ее внешности. Девушка обладает стройной фигурой и идеальной гладкой кожей. На светских мероприятиях она появляется в элегантных нарядах и с ярким макияжем, а вот в обычной жизни артистка предпочитает обходиться без косметики.

Недавно Куркова вернулась с «Кинотавра», который прошел в Сочи. Там ее увидели в компании режиссера Владимира Битокова, что спровоцировало слухи об их романе. Актриса вскоре дала понять, что это неправда. Похоже, что поклонники просто не могут смириться, что такая красивая девушка все еще не замужем. Однако самой Равшане скучать некогда. На эти выходные она уехала в Подмосковье вместе с мамой. Они решили провести время в детокс-клинике.

В соцсети артистка поделилась снимком, на котором запечатлена в бассейне с чистой не хлорированной водой. Фигуру звезды идеально подчеркнул алый слитный купальник. «Удрали с мамой на выходные в Подмосковье. Писать о то, как тут спокойно, вкусно и хорошо не буду — это и так понятно», — отметила Куркова. В перерывах между процедурами девушка читает книгу «Эффект Теломер», в которой рассказывается, почему люди стареют по-разному, от каких факторов это зависит. «Написано классно и очень точно. Читаю взахлёб и вам её тоже люто рекомендую», — призналась она.

Поклонники заверили, что Равшана и так выглядит очень молодо. Они восхитились ее фигурой. «Вы и без книги выглядите намного моложе! Стройная и такая красивая», «Молодцы, девочки! Отдых нужен! И чудесная книга очень кстати», «Вы точно выглядите на 10 лет моложе своих сверстников», — прокомментировали пост подписчики.