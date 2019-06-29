ЗВЕЗДЫ

Шейк в белой тунике и шортах прогулялась по Нью-Йорку

Модель на этот раз наслаждалась видами города в гордом одиночестве.

Шейк в белой тунике и шортах прогулялась по Нью-Йорку
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Ирина Шейк недавно была признана лучше моделью для рекламы купальников в мире. Ей удалось обойти Алессандру Амбросио и Эмили Ратаковски. В последнее время девушка активно занимается карьерой: дефилирует на показах мод, снимается в фотосессиях для глянца и рекламных проектах. А вот в личной жизни знаменитости настала черная полоса. Уже не первую неделю ходят слухи, что она рассталась с Брэдли Купером.

Пока эту информацию Шейк не подтвердила, но и не опровергла. Она переехала жить в Нью-Йорк, где ее уже не раз видели в компании мамы. Родительница модели приехала к ней, чтобы помочь воспитывать свою внучку. Малышка Лея проживает с Ириной. По некоторым данным, сейчас Брэдли и Шейк оформляют совместную опеку над ребенком. Тем временем каждую свободную минуту девушка проводит с наследницей. Их часто снимаю папарацци на улице.

А на днях Ирина прогулялась по городу в гордом одиночестве. Она была облачена в белую тунику, шорты и блейзер. В качестве яркой детали образа модель выбрала клатч, похожий на книгу Федора Достоевского «Идиот». Неоново-розовая обложка идеально сочеталась с золотыми страницами. Похоже, что Шейк направилась по делам, когда насладилась пейзажами города.

Поклонники все еще надеются, что слухи окажутся лишь слухами. По словам знакомых пары, модель просто приревновала Купера к Леди Гаге, что и стало причиной для расставания. Фанаты уверены, что Ирина мудрая девушка, которая не могла заподозрить возлюбленного в измене, если на то не было действительно серьезных оснований.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильИрина Шейкновые фото Шейк

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шейк в белой тунике и шортах прогулялась по Нью-Йорку
Интересно?
Поделись с друзьями: