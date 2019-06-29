Шейк в белой тунике и шортах прогулялась по Нью-Йорку

Ирина Шейк недавно была признана лучше моделью для рекламы купальников в мире. Ей удалось обойти Алессандру Амбросио и Эмили Ратаковски. В последнее время девушка активно занимается карьерой: дефилирует на показах мод, снимается в фотосессиях для глянца и рекламных проектах. А вот в личной жизни знаменитости настала черная полоса. Уже не первую неделю ходят слухи, что она рассталась с Брэдли Купером.

Пока эту информацию Шейк не подтвердила, но и не опровергла. Она переехала жить в Нью-Йорк, где ее уже не раз видели в компании мамы. Родительница модели приехала к ней, чтобы помочь воспитывать свою внучку. Малышка Лея проживает с Ириной. По некоторым данным, сейчас Брэдли и Шейк оформляют совместную опеку над ребенком. Тем временем каждую свободную минуту девушка проводит с наследницей. Их часто снимаю папарацци на улице.

А на днях Ирина прогулялась по городу в гордом одиночестве. Она была облачена в белую тунику, шорты и блейзер. В качестве яркой детали образа модель выбрала клатч, похожий на книгу Федора Достоевского «Идиот». Неоново-розовая обложка идеально сочеталась с золотыми страницами. Похоже, что Шейк направилась по делам, когда насладилась пейзажами города.

Поклонники все еще надеются, что слухи окажутся лишь слухами. По словам знакомых пары, модель просто приревновала Купера к Леди Гаге, что и стало причиной для расставания. Фанаты уверены, что Ирина мудрая девушка, которая не могла заподозрить возлюбленного в измене, если на то не было действительно серьезных оснований.