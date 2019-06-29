Муравьева побывала на местах съемок фильма «Карнавал»

Ирина Муравьева больше 40 лет прожила в браке с Леонидом Эйдлиным. В 2014 году он ушел из жизни. У актрисы есть взрослые сыновья, которые уже подарили ей внуков. Во второй раз бабушкой артистка стала в декабре 2017 года. Супруга младшего наследника знаменитости Вероника родила первенца. Сейчас Муравьева уже редко снимается, но иногда радует поклонников своим пением. На днях она стала гостьей передачи «Привет, Андрей», где исполнила песню «Позвони мне, позвони».

Ведущий Андрей Малахов признался, что с юных лет мечтал познакомиться с ней. Их встреча состоялась однажды в аэропорту, но тогда Ирина Вадимовна спешила и не дала телеведущему вымолвить ни слова. В студии были показаны кадры из фильма «Карнавал», который сделал артистку знаменитой. Она отметила, что тогда песню «Позвони мне, позвони» пела вовсе не она, а Жанна Рождественская. Зато Муравьевой пришлось выучить хореографию.

В студию пришел мужчина Геннадий Корх. Актриса его сразу узнала. Он оказался тем самым танцором, который был ее партнером в картине. Бывший солист коллектива «Ритмы планеты» отметил, что его партнерша схватывала все движения на лету. «Если бы не он, то я бы никогда не сделала этот кульбит, или как его назвать, переворот. Он переворачивал меня, а мне оставалось только порхать», — поделилась звезда. Геннадий в свою очередь признался, что до сих пор танцует. Он обучает детей в собственной танцевальной школе.

Специально для передачи Муравьева предалась ностальгии и вернулась на места съемок фильма. На поезде она приехала в Калугу. «Я помню, как мы приехали в Калугу. Там такие откосы, холмы, зелень весення и огромное количество одуванчиков. Именно до сих пор я помню Калугу по этим одуванчикам», — отметила актриса.

Она прошлась по мосту, где по сюжету фильма смотрела на звезды, а также по улице, где каталась на коньках. «Смотрю и думаю, как я так ехала. Это очень тяжело», — призналась Ирина Вадимовна.