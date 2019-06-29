Возлюбленная Олега Яковлева так и не смирилась с утратой

29 июня 2017 года скоропостижно скончался Олег Яковлев. Певцу было всего 47 лет. За несколько дней до трагедии он поступил в больницу с пневмонией. Позже его состояние улучшилось, но даже искусственная вентиляция легких не помогла артисту. Некоторые друзья не верят, что он мог умереть от остановки сердца. Игорь Матвиенко считает, что его могла погубить зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина даже подозревает, что у звезды была зависимость от наркотиков.

Женат Яковлев не был, но несколько лет прожил вместе с Александрой Куцевол. Родственников у него не осталось. При жизни певец всем говорил, что вырос в приюте. Однако не так давно объявилась женщина Масхуда Минидарова, которая назвалась его биологической матерью. Более того, стало известно, что, возможно, 20 лет Яковлев скрывал своего внебрачного сына Игоря. Выяснилось, он дал сыну своей племянницы Татьяны Яковлевой свое отчество и растил, как родного ребенка.

Все же самым близким человеком в последние годы для Олега была Куцевол. Девушка утверждает, что они тайно поженились за границей, но бумаги, которые она предоставила, оказались поддельными, по словам адвокатов. Сама Александра до си пор не смирилась с утратой. В годовщину со дня его смерти она поделилась архивным снимком. В кадре Яковлев позирует на отдыхе вместе с возлюбленной.

«Без фильтров. Без всего. Просто МЫ. Удивительное слово — МЫ. Берегите. Как бы 2 года уже… Не, не верю. Ты рядом, Олега. Знаю, чувствую! Ты Здесь. Спасибо! Люблююююююю…….! Навсегда», — написала она. Поклонники тоже почтили память бывшего солиста группы «Иванушки International». Многие, также как и Куцевол, не могут смириться с его смертью.