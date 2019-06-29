Лобода в мини-платье «зажгла» под хит Реввы «Зацепила»

Светлана Лобода неделю назад устроила себе отпуск. Певица приехала на греческий курорт, чтобы купаться и загорать. Поклонников она дразнила снимками в купальнике, демонстрируя безупречную фигуру. Поклонники были поражены тому, что мама двоих детей может так выглядеть. Напомним, что у артистки подрастает восьмилетняя дочка Евангелина и малышка Тильда, которой недавно исполнился годик.

Своим наследницам Светлана посвящает все свободное время. Ходят слухи, что отцом ее младшей дочки является фронтмен метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн. А на днях певица намекнула на скорую свадьбу, но вскоре выяснилось, что она разыграла своих фанатов. На самом деле девушка побывала на бракосочетании своих друзей. К слову, сама артистка ни разу официально в браке не состояла. Похоже, что отпуск Лобода решила прервать для важного мероприятия.

Накануне звезда приехала в Киев, где состоялся концерт приуроченный ко Дню Конституции. Сначала она сидела в зале и наслаждалась выступлением Александра Реввы. Затем она не усидела на месте и начала зажигательно танцевать под его хиты «Чика» и «Зацепила». На радость поклонникам Лобода также вышла на сцену и спела с коллегой трек «Как Челентано».

После выступления Ревва повел себя как настоящий джентльмен и провел певицу по темным закулисным коридорам, подсвечивая проход фонариком на телефоне. Этот момент Светлана засняла на камеру. Похоже, что компания Александра пришлась ей по душе. А вот поклонники обратили внимание на стильный образ звезды. Она подчеркнула фигуру черными мини-платьем. А завершил образ пиджак и туфли на каблуке.