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Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод

Из-за того, что актриса редко показывает мужа в Instagram, появились слухи о семейном разладе.

Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
Мария Кожевникова. Фото: globallookpress

Мария Кожевникова счастлива в браке. Вместе с мужем Евгением они воспитывают двух сыновей: Максима и Айвана. Актриса часто хвастается успехами детей в Instagram, в то время как супруг почти не появляется в ее соцсетях. Из-за этого Кожевникова время от времени наблюдает всплеск слухов о том, что они расстались.

«Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж», — пошутила Мария Кожевникова.

Звезда «Универа» вспомнила, что с появлением первого ребенка появились сплетни, будто она родила от чиновника. После рождения младшего сына поползли слухи, будто муж есть, но он «урод и старый», поэтому актриса якобы его прячет.

В шоу «Секрет на миллион» Кожевникова призналась, что с супругом они лишь обвенчались, но не успели сыграть свадьбу. Актриса не хотела просто поставить штамп в паспорт, но после этих слов сплетники решили, что пара точно расстанется.

Мария Кожевникова лишь посмеялась над очередными слухами. Она пожелала любви и благополучия хейтерам. По её словам, счастливые люди желают другим только счастья.

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Кожевникова высмеяла хейтеров, которые предрекали ей развод
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