Борьба за наследство: Божена Рынска обратилась в полицию из-за кражи

Журналистка уверена, что экс-супруга Игоря Малашенко украла её технику и без её согласия распоряжается наследством покойного мужа.

Божена Рынска долго оплакивала смерть медиа-менеджера Игоря Малашенко. Пока вдова переживала кончину супруга, его бывшая жена с дочерью занялись наследством. Божена Рынска приехала домой в Чигасово и выяснила, что кто-то поменял замок. Оказалось, что в борьбу за наследство вступила не только экс-супруга Елена Пивоварова, но и её дочь Лиза.

Вдова Малашенко вспомнила, как пыталась помирить девушку с отцом. Рынска покупала дорогие подарки, развлекала на концертах и возила на Мальдивы Лизу, но та лишь оскорбляла её. Божена заявила, что неблагодарностью девушка пошла в мать.

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В итоге журналистка написала три заявления в полицию на родственниц. Выяснилось, что из дома пропала дорогая техника Рынски. В свою очередь, Елена обвинила вдову в краже дорогого ковра. Божена объяснила, что ковер не стоил полмиллиона рублей и был подарком покойного медиа-менеджера.