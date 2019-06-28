Борьба за наследство: Божена Рынска обратилась в полицию из-за кражи

Божена Рынска долго оплакивала смерть медиа-менеджера Игоря Малашенко. Пока вдова переживала кончину супруга, его бывшая жена с дочерью занялись наследством. Божена Рынска приехала домой в Чигасово и выяснила, что кто-то поменял замок. Оказалось, что в борьбу за наследство вступила не только экс-супруга Елена Пивоварова, но и её дочь Лиза.
Вдова Малашенко вспомнила, как пыталась помирить девушку с отцом. Рынска покупала дорогие подарки, развлекала на концертах и возила на Мальдивы Лизу, но та лишь оскорбляла её. Божена заявила, что неблагодарностью девушка пошла в мать.
В итоге журналистка написала три заявления в полицию на родственниц. Выяснилось, что из дома пропала дорогая техника Рынски. В свою очередь, Елена обвинила вдову в краже дорогого ковра. Божена объяснила, что ковер не стоил полмиллиона рублей и был подарком покойного медиа-менеджера.
«Пивоварова нигде толком не работала. Она охренела от многолетнего безделья, она развращена возможностью тратить деньги, не считая, и война — единственное, что ее развлекает. Это нарциссическая жестокая душа, которая, по словам бывшей горничной, обещала довести мужа до смерти и довела», – написала Божена Рынска в Facebook.