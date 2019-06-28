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Андрей Малахов значительно прибавил в весе

От идеального пресса телеведущего не осталось и следа.

Андрей Малахов значительно прибавил в весе
Андрей Малахов / Global look press

Еще несколько лет назад известный телеведущий Андрей Малахов с увлечением рассказывал о своей зависимости от физических тренировок и публиковал снимки топлес, на которых он демонстрировал свой идеальный пресс.

Впрочем, в последнее время журналист перестал делиться фотографиями без одежды. Но за него это сделала его супруга Наталья Шкулева. Она разместила в соцсетях кадры, на которых видно, что ее муж значительно набрал вес.

Позже эти снимки опубликовали другие популярные интернет-паблики. На фотографиях видно, как Малахов с увлечением ест что-то вкусненькое, а вот от его идеального пресса не осталось и следа.

Напомним, совсем недавно Андрей Малахов оказался в центре скандала. На него с критикой обрушился шоумен Максим Галкин после того, как журнал, где главным редактором является телеведущий, опубликовал расследование о некой недвижимости супруга Примадонны на Кипре. Тогда шоу-бизнес разделился на два противоборствующих лагеря — одни поддерживали Андрея, а другие — Максима.

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Андрей Малаховлишний весНаталья Шкулева

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Андрей Малахов значительно прибавил в весе
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