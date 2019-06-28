Сергей Маковецкий удивил украинской мовою на собственном спектакле

Во время своего выступления на Сахалине актер решил пообщаться со зрителями на другом языке.

Сергей Маковецкий прилетел на Сахалин в рамках знаменитого фестиваля «Утро родины» и привез с собой автобиографический спектакль под названием «Неслучайная встреча».

Внезапно во время постановки 61-летний актер заговорил со зрительным залом на украинском языке. Отметим, что Сергей Васильевич родился в Киеве, его мать — украинка, а отца он не знает — мужчина ушел из семьи еще до рождения сына.

«Есть украинцы в зале? С якого миста? С Кыева? С Николаева?» – поинтересовался актер у зрителей.

Во время спектакля он также вспомнил о роли одессита в фильме «Ликвидация», а также рассказал зрителям один из любимых одесских анекдотов, пишет газета «Комсомольская Правда».

Несмотря на нежелание говорить о политике, Маковецкий все же мельком затронул эту тему. Актер выразил надежду, что человеческая мудрость восторжествует и пожелал обоим народам счастья и любви.

Напомним, что к 61-летию артиста портал Teleprogramma.pro публиковал большой материал о личной жизни Сергея Васильевича и о его отношениях с супругой Еленой Демченко, с которой актер вместе уже 36 лет.