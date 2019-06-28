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Сергей Маковецкий удивил украинской мовою на собственном спектакле

Во время своего выступления на Сахалине актер решил пообщаться со зрителями на другом языке.

Сергей Маковецкий удивил украинской мовою на собственном спектакле
Сергей Маковецкий / Global look press

Сергей Маковецкий прилетел на Сахалин в рамках знаменитого фестиваля «Утро родины» и привез с собой автобиографический спектакль под названием «Неслучайная встреча».

Внезапно во время постановки 61-летний актер заговорил со зрительным залом на украинском языке. Отметим, что Сергей Васильевич родился в Киеве, его мать — украинка, а отца он не знает — мужчина ушел из семьи еще до рождения сына.

«Есть украинцы в зале? С якого миста? С Кыева? С Николаева?» – поинтересовался актер у зрителей.

Во время спектакля он также вспомнил о роли одессита в фильме «Ликвидация», а также рассказал зрителям один из любимых одесских анекдотов, пишет газета «Комсомольская Правда».

Несмотря на нежелание говорить о политике, Маковецкий все же мельком затронул эту тему. Актер выразил надежду, что человеческая мудрость восторжествует и пожелал обоим народам счастья и любви.

Напомним, что к 61-летию артиста портал Teleprogramma.pro публиковал большой материал о личной жизни Сергея Васильевича и о его отношениях с супругой Еленой Демченко, с которой актер вместе уже 36 лет.

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концертСергей МаковецкийУкраинаязык

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Сергей Маковецкий удивил украинской мовою на собственном спектакле
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