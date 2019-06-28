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Случайная встреча: Бузова столкнулась с Овечкиным в кафе

Певица выяснила, что хоккеист также, как и она, болеет за футбольный клуб «Барселона».

Случайная встреча: Бузова столкнулась с Овечкиным в кафе
Ольга Бузова. Фото: globallookpress

У Ольги Бузовой почти каждый день насыщенный график. Помимо съемок в «Доме-2», есть и гастрольный график, плюс всевозможные рекламные обязательства и встречи по ним. Но даже в такой круговерти ведущая успевает случайно столкнуться с интересными людьми. Так, недавно Ольга неожиданно для себя увиделась в кафе с Александром Овечкиным.

Звезда не сразу узнала хоккеиста. «Думаю, что это за интересный мужчина сидит, я же без очков слепая», – пошутила Ольга Бузова. Певица немного пообщалась со спортсменом, не забыв передать привет его супруге Анастасии Шубской.

Телеведущая сняла видео с Овечкиным для многомиллионной аудитории в Instagram. Спортсмен не знал, что сказать, поэтому одновременно попрощался и поприветствовал фанатов певицы.

«Очень важные слова сказал Саша: «Всем привет» и «Всем пока». Потому что надо делать, а не говорить, потому что слова – водица», – сказала Ольга, намекая на свою песню.

Напомним, ранее супруга хоккеиста выкладывала видео, где Овечкин танцевал под хит Бузовой «Водица». Ведущая в прекрасных отношениях со спортсменом и Шубской.

Также певица выяснила, что Александр Овечкин является фанатом испанского футбольного клуба «Барселона». Бузова тоже призналась в любви к «Барсе». Это объясняет, почему звезда согласилась на два дня стать игроком клуба и испытать на себе «режим дня Месси и Пике». После встречи с Овечкиным Ольга направилась в аэропорт, чтобы как раз вылететь в столицу Каталонии.

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Случайная встреча: Бузова столкнулась с Овечкиным в кафе
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