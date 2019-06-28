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Викторию Боню раскритиковали в Сети за чрезмерную худобу

Многие подписчики страницы бывшей участницы «Дома-2» в Instagram считают, что телезвезде нужно срочно поправляться.

Викторию Боню раскритиковали в Сети за чрезмерную худобу
Виктория Боня / Global look press

Виктория Боня продолжает радовать своих подписчиков в соцсети Instagram не только бьюти-советами и лайфхаками, но и новыми модными образами.

В этот раз бывшая участница телепроекта «Дом-2» опубликовала серию снимков и попросила подписчиков выбрать лучший кадр. На фотографиях Боня позирует в короткой джинсовой юбке с рваными краями и черной футболке от Balenciaga, а свой образ светская львица завершила красными лоферами и сумкой в цвет от Gucci.

Многие поклонники оценили новый модный образ телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто раскритиковал Викторию за излишнюю худобу.

Комментарии
https://www.instagram.com/victoriabonya/

«Прям очень похудели», «Очень худая», «Ноги какие, одни кости видно», «Вик, что вы все принимаете, от чего так сильно худеете?», «Вика, вы раньше выглядели лучше, сейчас ближе к анарексии движетесь… это же не красиво когда коленки торчат, локти, ноги худющие…не в обиду…вы хорошая, но худоба вам не идёт», «Больше не худейте, пожалуйста», – отметили подписчики в комментариях.

Впрочем, Боня и сама знает о том, что ей стоит поправиться. Именно над этим звезда Instagram сейчас и работает. Недавно она похвасталась, что за три дня ей удалось набрать один килограмм.

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Виктория Боняизлишняя худобакритикамодный образ

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Викторию Боню раскритиковали в Сети за чрезмерную худобу
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