Викторию Боню раскритиковали в Сети за чрезмерную худобу

Виктория Боня продолжает радовать своих подписчиков в соцсети Instagram не только бьюти-советами и лайфхаками, но и новыми модными образами.

В этот раз бывшая участница телепроекта «Дом-2» опубликовала серию снимков и попросила подписчиков выбрать лучший кадр. На фотографиях Боня позирует в короткой джинсовой юбке с рваными краями и черной футболке от Balenciaga, а свой образ светская львица завершила красными лоферами и сумкой в цвет от Gucci.

Многие поклонники оценили новый модный образ телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто раскритиковал Викторию за излишнюю худобу.

«Прям очень похудели», «Очень худая», «Ноги какие, одни кости видно», «Вик, что вы все принимаете, от чего так сильно худеете?», «Вика, вы раньше выглядели лучше, сейчас ближе к анарексии движетесь… это же не красиво когда коленки торчат, локти, ноги худющие…не в обиду…вы хорошая, но худоба вам не идёт», «Больше не худейте, пожалуйста», – отметили подписчики в комментариях.

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Впрочем, Боня и сама знает о том, что ей стоит поправиться. Именно над этим звезда Instagram сейчас и работает. Недавно она похвасталась, что за три дня ей удалось набрать один килограмм.