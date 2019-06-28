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Рудковская поздравила среднего сына с днем рождения

Продюсер редко показывает кадры с 17-летним Колей, который родился в браке с миллионером Виктором Батуриным.

Рудковская поздравила среднего сына с днем рождения
Яна Рудковская. Фото: globallookpress

Яна Рудковская устроила праздник среднему сыну. Николаю Батурину исполнилось 17 лет. Гном Гномыч также поздравил старшего брата с днем рождения у себя в Instagram. Коля не любит фотографироваться, поэтому он редко появляется на снимках.

«С днём рождения, дорогой Коленька! 17 лет такой прекрасный возраст! Пусть все твои мечты сбываются, мы тебя очень любим», — написала Яна Рудковская.

Для сына продюсер подготовила сюрприз. Она заказала необычный торт с малиновой начинкой. Рудковская призналась, что именно такие десерты она любит больше всего, поэтому их ест вся ее большая семья. Десерт был украшен миниатюрной фигуркой именинника, сидящим на футбольном мяче.

Николай Батурин недавно выпустился из школы и готовится к поступлению в вуз. Он занимается музыкой. Судя по торту, Батурин также увлекается футболом. Сын появился в браке с миллионером Виктором Батуриным.

Напомним, что Рудковская оформила опеку еще и над Андреем, который старше Николая на год. После развода продюсер забрала не только собственного сына, но и неродного мальчика. Это совершенно не мешает ей считать Андрея частью семьи.

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Рудковская поздравила среднего сына с днем рождения
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