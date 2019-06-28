Архивное фото: Сергей Лазарев показал снимок из детства

Как ни странно, но это кадр предваряет скорый выход мини-альбома певца.

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram архивную фотографию. На снимке будущий певец стоит на фоне настенного ковра и новогодней елки. Юный Лазарев примерил широкий свитер, популярный в 90-е. В кадр также попала морда собаки.

«Этот бесстрашный парень кое-что задумал… Ответы вы узнаете совсем скоро… Напишите в комментариях, у кого был такой же свитер в детстве?» – написал Сергей Лазарев.

Певец заинтриговал поклонников. Фанаты не сразу поняли, о чем идет речь. Лазарев поставил хештег «ЕР», из-за чего некоторые решили, что артист вступает в партию «Единая Россия». На самом деле «ЕР» — это Extended Play. Так называют мини-альбом, в который входит всего 4-6 песен. Сергей Лазарев планирует его выпустить в июле, тогда как основной альбом появится осенью.

После разъяснений подписчики, наконец, обратили внимание на сам архивный кадр. В комментариях Валерия назвала маленького Лазарева «хорошеньким», а Альбина Джанабаева написала, что в детстве у неё была точно такая же собака. Многие подписчики вспомнили, что в 90-х носили похожие или точно такие же свитера, как у ныне популярного исполнителя на фото.