«Спасибо за песни»: Валерия поздравила Дробыша с днем рождения

Композитор написал для певицы более 20 композиций.

27 июня известный российский продюсер и композитор Виктор Дробыш отмечал день рождения — заслуженному артисту РФ исполнилось 53 года.

Виктора Яковлевича поздравили многие коллеги по сцене, в том числе его коллега по сцене и подруга Валерия. Для певицы написал более 20 песен, включая такие хиты, как «Часики», «Ты грустишь», «Черно-белый цвет», «Обо мне вспоминай» и многие другие композиции.

В день рождения продюсера Валерия опубликовала у себя в Instagram серию фотографий, где видно, что артистов связывает не только сотрудничество, но и дружба.

«Спасибо за песни, за дружбу, за минуты совместного отдыха. Отдельная благодарность тебе за Танюшку-подружку @tatidro. Будь счастлив и здоров. Пусть детки удивляют и радуют», – написала певица.

Валерия также пожелала Дробышу, чтобы в будущем он написал еще множество хитов, которые будет петь вся страна.

Именинник не смог пройти мимо такого трогательного поздравления и поспешил отметить в комментариях. «Любим», – написал артист.

В комментариях поклонники Валерии также присоединились к поздравлениям, адресованным Виктору Дробышу.