Наталья Штурм показала архивные фото в свой день рождения

Подписчики певицы в Instagram смогли увидеть, как она выглядела в молодости.

28 июня исполнительница хита «Школьный роман» Наталья Штурм отмечает день рождения — певице исполняется 53 года. В свой праздник артистку накрыла ностальгия по прошлому, и она решила поделиться архивными фотографиями со свадьбы, когда ей всего 22 года.

«Подруга Люся нашла школьные и свадебные фотки. Мне 22 года, в белом платье на свадьбе поздравляет легендарный режиссёр Петр Фоменко и весь его курс ГИТИСа», — подписала черно-белые снимки в Instagram 53-летняя Штурм.

Многие поклонники отметили, что спустя много лет певица только помолодела и похорошела. Некоторые также написали, что дочь Натальи — ее вылитая копия.

«Наталья, Вы как Бенджамин Баттон. С тех пор помолодели и похорошели)», «Да уж….сейчас гораздо лучше», «Дочь на вас очень похожа, как клон», «Невероятно», – отметили подписчики в комментариях и еще раз поздравили артистку с днем рождения.

Ранее большая любительница путешествий Наталья Штурм рассказала, как однажды чуть не погибла во время шторма во Франции. Певице целый час пришлось провести в холодной воде.