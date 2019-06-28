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Игорь Николаев поделился видео с трехлетней дочкой из Юрмалы

Артист пошутил, что Вероника уже попала в «любовный треугольник».

Игорь Николаев поделился видео с трехлетней дочкой из Юрмалы
Игорь Николаев. Фото: globallookpress

Игорь Николаев отдыхает с семьей в Юрмале. 59-летний певец часто выкладывает кадры из жизни маленькой дочери. Трехлетняя Вероника растет непоседой. Девочка поет вместе с родителями и хвастается первыми успехами в гольфе.

Музыкант опубликовал видео, на котором Вероника играет сразу с двумя мальчиками с машинками. Друг не может выговорить слово «Мерседес», поэтому Вероника его поправляет. «Папа, смотри, я ему говорю, а он спорит!» – обратилась дочка к отцу. «Ну, всё! Начались любовные треугольники!» – пошутил Игорь Николаев.

Подписчики заметили, что Вероника растет с характером. Трогательный ролик растопил сердца фанатов. Поклонники уверены, что у Вероники в будущем не будет проблем с противоположным полом.

«Как Вероника решит, так и будет, лишь бы за шкварник домой не притащила», «Тут только успевай отсеивать неудачных кавалеров», «Ну все, пропал ты, папа», «А вы как думали, родители? Кавалеры, в очередь!» – написали в комментариях.

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Вероника Николаевавоспитание дочериИгорь Николаев

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Игорь Николаев поделился видео с трехлетней дочкой из Юрмалы
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