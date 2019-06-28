Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной

Накануне своего дня рождения Сосо Павлиашвили признался, почему до сих пор не женился на возлюбленной. С Ириной Патлах он прожил около 20 лет. Бывшая бэк-вокалистка группы «Мирони» подарила певцу двух дочерей. Павлиашвили счастлив в браке, однако в ЗАГС не спешит.
Артист объяснил отсутствие штампа в паспорте желанием гражданское жены. По его словам, Ирина сама не рвется оформлять брак. При этом Павлиашвили заметил, что в будущем обязательно обвенчается с возлюбленной.
«Ира — божий дар, главный после моих родителей. Эти 20 с лишним лет пролетели как секунда», — признался Сосо Павлиашвили.
До счастливого брака певец состоял в многочисленных романах. Поэтому, если жених с богатым прошлым придет свататься к его дочери, Сосо Павлиашвили не будет его осуждать. Для звездного отца главное, чтобы суженый смог умереть за свою супругу.
«Знали бы вы, какой я был донжуан… Такое даже за несколько поколений не повторить! (…) Но я джентельмен, и не могу про себя и про своих дам такие вещи рассказывать. Молва пойдет, а они мне доверяют…» — признался Сосо Павлиашвили «Комсомольской правде».