ЗВЕЗДЫ

Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной

Певец вспомнил о своем бурном прошлом и многочисленных романах.

Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной
Сосо Павлиашвили. Фото: globallookpress

Накануне своего дня рождения Сосо Павлиашвили признался, почему до сих пор не женился на возлюбленной. С Ириной Патлах он прожил около 20 лет. Бывшая бэк-вокалистка группы «Мирони» подарила певцу двух дочерей. Павлиашвили счастлив в браке, однако в ЗАГС не спешит.

Сосо Павлиашвили и Ирина Патлах. Фото
Сосо Павлиашвили живет с гражданской женой 20 лет. Фото: globallookpress

Артист объяснил отсутствие штампа в паспорте желанием гражданское жены. По его словам, Ирина сама не рвется оформлять брак. При этом Павлиашвили заметил, что в будущем обязательно обвенчается с возлюбленной.

«Ира — божий дар, главный после моих родителей. Эти 20 с лишним лет пролетели как секунда», — признался Сосо Павлиашвили.

До счастливого брака певец состоял в многочисленных романах. Поэтому, если жених с богатым прошлым придет свататься к его дочери, Сосо Павлиашвили не будет его осуждать. Для звездного отца главное, чтобы суженый смог умереть за свою супругу.

«Знали бы вы, какой я был донжуан… Такое даже за несколько поколений не повторить! (…) Но я джентельмен, и не могу про себя и про своих дам такие вещи рассказывать. Молва пойдет, а они мне доверяют…» — признался Сосо Павлиашвили «Комсомольской правде».

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гражданский бракИрина ПатлахСосо Павлиашвили

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Сосо Павлиашвили объяснил, почему не оформляет брак с возлюбленной
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