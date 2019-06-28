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Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа

Певица поделилась неудачным снимком в соцсети, чем вызвала недоумение у поклонников.

Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа
Бритни Спирс / Global look press

Бритни Спирс в апреле этого года вышла из психиатрической клиники, после чего решила заняться укреплением и физического, и душевного здоровье в обычной жизни.

Так, звезда нулевых взялась за свое тело и начала активно заниматься спортом, а в июне певица отправилась релаксировать на на острова Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

В новом посте в Instagram Бритни рассказала о своем неудачном шоппинге — она не смогла ничего найти, кроме симпатичного браслета. При этом для фото 37-летняя певица облачилась в костюм школьницы, похожий на наряд из ее самого первого клипа «Baby one more time».

Пользователи соцсети обратили внимание не только на ретро-костюм, а также на неудачный фотошоп. Спирс попыталась отретушировать собственную талию, но сделала это слишком очевидно, что заметно в кадре благодаря «поехавшему» комоду за спиной исполнительницы. Многие отметили, что Бритни не нуждается в фотошопе, ведь она и так хорошо выглядит.

Ранее папарацци засняли 37-летнюю певицу резвящейся на пляже и выполняющей различные акробатические трюки. На снимках тело звезды не выглядит таким же стройным, как в ее Instagram.

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Бритни Спирс опубликовала фото с явным использованием фотошопа
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