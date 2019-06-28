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Янина Студилина вернулась к тренировкам в спортзале после болезни

Звезда сериала «Остров» недавно переболела ангиной.

Янина Студилина вернулась к тренировкам в спортзале после болезни
Янина Студилина. фото: globallookpress.com

Янина Студилина полюбилась зрителям после съемок в проекте «Ранетки». Также недавно актриса исполнила роль Ольги Фейгус в сериале «Остров» и фильме «Трезвый водитель». Уже больше десяти лет девушка состоит в браке с Александром Роднянским-младшим, сыном известного кинопродюсера. В разлуке с любимым звезда очень скучает, поэтому когда ее избраннику пришлось по работе поехать в США, то она последовала за ним. По этой причине именно там в 2016 году Янина родила дочку Анну.

Сейчас в семье Студилиной царит идиллия. Она много путешествует вместе с двухлетней наследницей. Недавно актриса побывала в Дубае, а также в Сочи. А вот приехав в Москву, девушка слегла с ангиной. Почти неделю она боролась с недугом. Но похоже, что Янине удалось вылечиться, так как в эту пятницу она сообщила, что вновь начала ходить в спортзал.

«Когда вы в последний раз занимались спортом ? Я до сегодняшнего дня… три недели назад, поэтому у кого-то завтра точно будут болеть мышцы… », — призналась звезда.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в облегающем черном спортивном костюме, подчеркнувшем ее фигуру. Многие поклонники сошлись во мнении, что девушка находится в отличной форме. Особое внимание они обратили на накаченные бедра Студилиной. «Ты стройняшка симпатяшка», «Янина в хорошей форме», «Попа орех», «Вы в прекрасной спортивной форме! Очень все красиво», «Даже в спортзале красотка», — прокомментировали пост подписчики. Они даже сравнили ее фигуру с формами Ким Кардашян.

Ранее в шоу Регины Тодоренко артистка рассказала, как ей удалось похудеть после родов. По ее словам, уже во время беременности она начала следить за питанием и ухаживать за своим телом. «Во-первых, я в день ходила по 2–3 часа, ходила на йогу для беременных два раза в неделю, ела только натуральные продукты и обмазывалась кокосовым маслом три раза в день», — делилась тогда Янина.

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Янина Студилина вернулась к тренировкам в спортзале после болезни
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