Без макияжа: 43-летняя Елена Захарова поддержала тренд на естественность

Лето в самом разгаре, и многие российские звезды разъехали кто куда. Елена Захарова решила провести последние июньские деньки в северной столице, откуда она с удовольствием делится живописными фотографиями на своей странице в Instagram.

Так, звезда театра и кино уже успела побывать в Петергофе и отметила, что осталась под большим впечатлением от этого исторического места.

Судя по всему, актриса решила дать коже отдохнуть от макияжа на отдыхе. 43-летняя актриса опубликовала снимок в Instagram, на котором она предстала без грамма косметики, продемонстрировав свою естественную красоту.

«В Петербурге некогда спать, хочется посетить все любимые места и, конечно, как можно больше гулять!! Но без отдыха никуда», — подписала фотографию артистка.

Поклонники не смогли пройти мимо такого снимка любимой актрисы и поспешили осыпать Елену комплиментами.

«Лена, Вы — прелесть!!!», «Вы прекрасны», «Леночка, вы шикарная», «Какая хорошенькая и молоденькая девушка к нам в Питер приехала», «Обожаю такую», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее певица Альбина Джанабаева высказалась против тенденции наносить макияж с самого утра. По мнению артистки, в первую половину дня кожа должна дышать. Сама Джанабаева часто радует поклонников фотографиями без косметики.