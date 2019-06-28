ЗВЕЗДЫ

Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной

Продюсер возмутился новыми сплетнями о себе и о группе «Serebro».

Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной
Максим Фадеев. Фото: globallookpress

На днях Елена Темникова дала скандальное интервью, в котором намекнула на роман Максима Фадеева с Ольгой Серябкиной. По словам экс-солистки группы «Serebro», именно тайные отношения стали причиной ссоры между девушками.

Ольга Серябкина. Фото
По словам Темниковой, Ольга Серябкина долгие годы скрывала роман с Фадеевым. Фото: globallookpress

Темникова вспоминала, как случайно застукала Серябкину в объятиях продюсера. Всем было неловко, но продюсер продолжал скрывать отношения. Бесконечную ложь певица считает одной из причин, по которой она в свое время скандально покинула коллектив.

Максим Фадеев впервые прокомментировал заявление бывшей подопечной. Продюсер возмущен словами экс-солистки «Serebro». По его мнению, интервью Темниковой – «грязные слухи с помойки». Фадеев ответил «Комсомольской правде», что не будет реагировать на провокации.

Продюсер подчеркнул, что он семейный человек. Максим уверен – если его назовут женщиной, он не обязан доказывать, что является мужчиной.

Напомним, музыкальный продюсер около тридцати лет состоит в браке с супругой Натальей. Раньше жена Фалеева работала гримером у певицы Линды. Пара вырастила 22-летнего сына Савву.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

SerebroЕлена ТемниковаМаксим ФадеевОльга Серябкинаслухи о романе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: