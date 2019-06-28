Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной

Продюсер возмутился новыми сплетнями о себе и о группе «Serebro».

На днях Елена Темникова дала скандальное интервью, в котором намекнула на роман Максима Фадеева с Ольгой Серябкиной. По словам экс-солистки группы «Serebro», именно тайные отношения стали причиной ссоры между девушками.

Темникова вспоминала, как случайно застукала Серябкину в объятиях продюсера. Всем было неловко, но продюсер продолжал скрывать отношения. Бесконечную ложь певица считает одной из причин, по которой она в свое время скандально покинула коллектив.

Максим Фадеев впервые прокомментировал заявление бывшей подопечной. Продюсер возмущен словами экс-солистки «Serebro». По его мнению, интервью Темниковой – «грязные слухи с помойки». Фадеев ответил «Комсомольской правде», что не будет реагировать на провокации.

Продюсер подчеркнул, что он семейный человек. Максим уверен – если его назовут женщиной, он не обязан доказывать, что является мужчиной.

Напомним, музыкальный продюсер около тридцати лет состоит в браке с супругой Натальей. Раньше жена Фалеева работала гримером у певицы Линды. Пара вырастила 22-летнего сына Савву.