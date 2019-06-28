Дроздов, Запашный и Баженов высказались о диких животных в доме

Российские знаменитости прокомментировали новые изменения в законодательстве РФ. Так, с 1 января 2020 года будет запрещено содержать в домах и квартирах 33 вида зверей. В «черный список» вошли некоторые виды змей, ящерицы, крокодилы, черепахи, паукообразные, медведи, волки, тигры, львы и ряд других животных. Соответствующий закон 28 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Впрочем, в документе оговаривается, что если гражданин приобрел питомца из запрещенного реестра до 1 января 2020 года, то он может оставить его в доме до смерти животного.

Телеведущий Николай Дроздов одобрил новый закон. По его словам, рано или поздно содержание в квартире или доме дикого зверя может закончиться трагедией. В качестве примера он привел случай в Баку, произошедший еще в советское время, передает радиостанция «Говорит Москва».

Семья Берберовых решила завести себе необычного питомца — льва. В итоге хищник напал на человека, а само животное застрелили. Впрочем, это не остановило Берберовых и их новыми питомцами стали очередной лев и пума. Последняя в итоге убила ребенка и сняла скальп с хозяйки дома.

Тем временем, известный дрессировщик Аскольд Запашный новый законопроект не поддержал.

«Я знаю людей, которые в домашних условиях содержат очень опасных животных, но соблюдают все правила безопасности, и эти животным у них лучше, чем в дикой природе», — сказал он в интервью газете «Комсомольская Правда».

В свою очередь, известный телеведущий и путешественник Тимофей Баженов назвал своевременным закон о запрете на содержание в домашних условиях некоторых видов животных. Особенно, по его мнению, это касается змей. Нередки случаи, когда непорядочные продавцы могут продать человеку ядовитую особь вместо неядовитой. Такая ситуация может закончиться трагедией, сказал Баженов в интервью НСН.