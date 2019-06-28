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Любовь Толкалина определилась с цветом волос в старости

Актриса отдыхает в Крыму и на своей странице в Instagram делится отпускными мыслями.

Любовь Толкалина определилась с цветом волос в старости
Любовь Толкалина. Фото: globallookpress.com

Актриса Любовь Толкалина проводит свой отпуск в Крыму и не забывает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха. Один из снимков артистка сделала в прованском стиле, в кадре она позирует в белой широкополой шляпке, окруженная соцветиями лаванды.

«А на старость я себе задумала лавандовый! В волосы! Этот цвет будто имеет противовоспалительные свойства. Отрешен от мирского и обыденного, возвращает к женственности и придает происходящему значение сказочных приключений», – подписала фотографию актриса.

Поклонники оценили нежный и романтический образ Толкалиной. «Какая же прекрасная, Люба!», «Цветочная, еще радужную и будет полное удовольствие от увиденного», «Манящий запах красоты», «Как вы вкусно, поэтично говорите», – выразили свое восхищение комментаторы страницы.

Фото: Instagram@tolkalinaliuba

Можно не сомневаться, что актриса будет выглядеть великолепно в любом возрасте. Недавно ее красоту отметил даже сам Александр Васильев. Модный критик подчеркнул, что у Любови великолепная физическая форма и эффектная внешность. А ее выход в сверкающем коротком платье на красную дорожку на церемонии окончания «Кинотавра» тоже очень понравился историку моды.

«Она похожа на настоящую диву. Мини сейчас в тренде», – цитирует Васильева портал Teleprogramma.pro.

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Любовь Толкалина определилась с цветом волос в старости
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