Владимир Винокур проводит отпуск с дочкой и внуком

71-летний Владимир Винокур состоит в счастливом браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой. У них есть взрослая дочь Анастасия, которая пошла по стопам матери и стала балериной. В 2015 году она осчастливила родителей, подарив им внука Федю. Мальчик сразу был окружен заботой и вниманием. В одном из интервью девушка признавалась, что хочет еще и дочку, но пока решила повременить с рождением второго ребенка, так как морально к этому не готова.

В апреле этого года прошел слух, что Анастасия подала на развод после шести лет брака с продюсером Григорием Матвеичевым. Сама она не подтвердила эту информацию, но спустя месяц во всеобщем доступе появился документ, в котором указано, что брак дочери Винокура официально был расторгнут 13 мая в Пресненском суде города Москвы. Артистка Большого театра продолжила хранить молчание, а на днях она отправилась в отпуск на курорт вместе со своим отцом и подрастающим сыном.

«Перезагрузка», — написала девушка под снимком в купальнике. Она также поделилась трогательными семейными кадрами, на которых Винокур запечатлен на балконе отеля со своим внуком. Поклонники пришли в восторг от редких фото и отметили, что Федя очень сильно похож на своего дедушку. «Какие красивые деда, дочка и внучек!», «Фёдор растёт не по годам, такой превосходный, красивый мальчик!», «Как мило», — прокомментировали пост подписчики.

Поклонники увидели надпись на футболке Винокура «Нетания». Именно такое название имеет город в Израиле. Они предположили, что именно там отдыхает звездная семья. К слову, Григорий не был замечен на снимках, что только подтверждает тот факт, что Анастасия теперь свободная девушка.