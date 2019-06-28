У растратчицы Меган Маркл нашелся защитник

Траты Меган Маркл и принца Гарри на ремонт резиденции Фрогмор вызвали жесткую критику одного из участников шоу канала «Би-Би-Си» «Время вопросов» (Question Time).

«Этим самым они сами себе выстрелили в ногу», – выразил гость студии свое мнение, так как подобные поступки роняют престиж королевской семьи в глазах британцев.

больше по теме Безопасность дома Меган и Гарри «влетит» британцам почти в миллион долларов Стало известно о новых расходах герцога и герцогини Сассекских на резиденцию «Фрогмор».

Меган и Гарри переехали в Виндзор в апреле этого года. Согласно финансовому отчету королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские превысили сумму бюджета, выделенную на ремонт Фрогмора. В результате ремонт стоил казне более трех миллионов долларов.

«Смогу ли я посмотреть дом и прогуляться вокруг Фрогмора, чтобы посмотреть на мои вложения как исправный налогоплательщик?», – поинтересовался критик.

«Я роялист, а не республиканец, но я думаю, что в этом случае королевская семья выстрелила себе в ногу, когда обнародовала все эти издержки», – добавил зритель.

Тем не менее у Меган и Гарри нашелся защитник, который нашел оправдание непомерным тратам на ремонт. Ричард Уолкер, управляющий директор сети супермаркетов полагает, что королевская семья является великолепной инвестицией.

«Королевская семья — великолепное вложение денег, так как она является существенной частью имиджа Британии, частью бренда. Это отличное вложение капитала», – заявил он.

«Недавно я был в Америке и на всех обложках журнала красовались члены королевской семьи. В то время, как мы пытаемся идти своим путем во время нашего выхода из ЕС, нам нужно, продвигать часть этого бренда Великобритании», – цитирует бизнесмена Express.co.