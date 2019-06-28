Джанабаева поделилась одним из своих секретов красоты

Певица считает, что косметику в первой половине дня лучше не использовать.

В последнее время среди российских и зарубежных звезд все чаще можно увидеть увлеченность трендом на естественную красоту. Знаменитости с удовольствием публикуют свои фотографии «без прикрас» и при этом часто собирают большое количество комплиментов.

40-летняя Альбина Джанабаева не стала исключением. Певица периодически делится с поклонниками снимками без макияжа и ничуть не стесняется своего натурального вида.

В новом посте на личной странице в соцсети Instagram артистка отметила, что женщины чересчур часто увлекаются макияжем в любое время дня. По мнению Джанабаевой, в первую половину дня не нужно использовать косметику, чтобы кожа могла дышать.

«Я считаю, что в первой половине дня правильнее было бы вообще обходиться без косметики…давать возможность коже больше дышать, а окружающим видеть вас естественной», – написала Альбина на своей странице в Instagram.

В комментариях подписчицы рассказали певице, какой косметикой они пользуются по утрам. Многие также согласились с артисткой, что для того, чтобы быть красивой не обязательно наносить большое количество макияжа.

Напомним, совсем недавно снимками без косметики делились 54-летняя Ирина Безрукова и 32-летняя Виктория Дайнеко. Большинство поклонников тогда отметили, что знаменитости и без макияжа выглядят прекрасно.