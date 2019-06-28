Вера Брежнева в соцсети открыто призналась в любви к сексу

Певица ответила на реплику одного из подписчиков своей страницы в Instagram.

Вера Брежнева признанная красавица. На ее аккаунт в Instagram подписано более десяти млн человек. Пользователи трепетно отслеживают жизнь своего кумира и активно реагируют на все публикации. 26 июня отмечался Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Певица написала большой пост на эту тему, она призналась, что по работе часто сталкивается с теми, кто был наркозависим.

«СЕКС, НАРКОТИКИ и РОК-Н-РОЛЛ. Ничего не имею против рок-н-ролла и секса ( защищённого) ❤️. А к наркотикам всегда было резко отрицательное отношение», – написала Брежнева.

В конце поста певица спросила мнения поклонников и тут же получила шквал критики.

«Тебе не стыдно заявлять публично о своей любви к сексу», – возмутился один из подписчиков.

Певица не стала молчать и ответила, что «стыдно делать вид, что секса нет». На защиту кумира встали сотни пользователей и обрушились с упреками на поборника морали.

Ранее Вера Брежнева с супругом Константином Меладзе отправилась на отдых. Куда именно поехала певица не ясно, пока Вера не называет место. Она опубликовала фото в купальнике исходя из которого можно сделать вывод, что звезда взяла передышку. Фанатам удалось немного разглядеть верх от черного купальника и небольшой животик певицы, а вот плавки остались за кадром, но, судя по всему, наряд простой и практичный.

Кстати, Брежнева далеко не единственная, кто демонстрирует пляжный наряд В большинстве своем, в этом сезоне, звезды выбирают сдельные модели купальников, пишет сайт Актуальные новости.