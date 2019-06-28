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Стильная жизнь: Шейк была замечена в Нью-Йорке с дочкой и мамой

Модель продолжает выглядеть невозмутимо, несмотря на слухи о расставании с Брэдли Купером.

Стильная жизнь: Шейк была замечена в Нью-Йорке с дочкой и мамой
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com

Поклонники с каждым днем все больше убеждаются, что слухи о распаде Ирины Шейк и Брэдли Купера правда. Пока ни модель, ни актер не подтвердили эту информацию. Они всегда старались держать личную жизнь в секрете, но вместе их не видели уже несколько месяцев. Более того, русская красавица покинула Лос-Анджелес и перебралась жить в Нью-Йорк, где у нее есть свое жилье. Вскоре Купер привез ей дочку, а сам, по всей видимости, уехал на очередные съемки.

Теперь папарацци каждый выслеживают передвижения Ирины. Она в свободное время всегда гуляет с дочкой Леей. Несмотря на тревожные слухи, модель выглядит невозмутимо и каждый раз облачается в простые, но модные наряды. На днях фотографы запечатлели девушку, когда она направлялась по делам в мини-платье горчичного оттенка. А в четверг Шейк отправилась на прогулку с наследницей в черной рубашке и джинсовых шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Двухлетнюю дочку она везла в коляске, поэтому не было видно, во что облачена девочка. Рядом с ними шла мама модели Ольга Шайхлисламова. По всей видимости, женщина приехала из России, чтобы помочь Ирине растить ребенка, а также, чтобы поддержать морально девушку. Родительница знаменитости оделась почти в одной цветовой гамме с Шейк: на ней была черная футболка и нежно-розовые брюки.

Они позавтракали в одном из городских кафе, а затем еще немного прогулялись по Нью-Йорку. По словам инсайдеров, модель приревновала Купера к Леди Гаге, и это стало причиной для расставания. По некоторым данным, сейчас они оформляют совместную опеку над дочкой. И Брэдли, и Шейк души не чают в девочке.

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Стильная жизнь: Шейк была замечена в Нью-Йорке с дочкой и мамой
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