Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»

Королевский репортер Камилла Томини удивилась сумме, потраченной на приведение в порядок подъездной аллеи к Кенсингтонскому дворцу.

Кейт Миддлтон и принц Уильям потратили один миллион фунтов стерлингов (1 266 900 долларов) на ремонт подъездной аллеи к Кенсингтонскому дворцу. Информация о тратах денег налогоплательщиков появилась в финансовом отчете королевской семьи.

На смену покрытия к подъездной дороге ушла баснословная сумма, которая весьма удивила королевского репортера Камиллу Томини.

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«Ее что, выложили бриллиантами или другими драгоценными камнями? Я никак не могу взять в толк, как они умудрились потратить столько денег и это те самые вопросы, на которые обычно никто не отвечает», – заявила корреспондент.

«Я, конечно, понимаю, что это очень престижное место, но один миллион фунтов стерлингов — это уже слишком», – добавила она.

Что же касается финансового отчета, то в пункте о подъездной аллее говорится, что она нуждалась в полном перекрытии из-за образовавшихся ям в результате морозов и последующего таяния снегов, пишет Express.co.