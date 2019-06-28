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Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»

Королевский репортер Камилла Томини удивилась сумме, потраченной на приведение в порядок подъездной аллеи к Кенсингтонскому дворцу.

Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отремонтировали дорогу к дому за один миллион фунтов стерлингов. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям потратили один миллион фунтов стерлингов (1 266 900 долларов) на ремонт подъездной аллеи к Кенсингтонскому дворцу. Информация о тратах денег налогоплательщиков появилась в финансовом отчете королевской семьи.

На смену покрытия к подъездной дороге ушла баснословная сумма, которая весьма удивила королевского репортера Камиллу Томини.

«Ее что, выложили бриллиантами или другими драгоценными камнями? Я никак не могу взять в толк, как они умудрились потратить столько денег и это те самые вопросы, на которые обычно никто не отвечает», – заявила корреспондент.

«Я, конечно, понимаю, что это очень престижное место, но один миллион фунтов стерлингов — это уже слишком», – добавила она.

Что же касается финансового отчета, то в пункте о подъездной аллее говорится, что она нуждалась в полном перекрытии из-за образовавшихся ям в результате морозов и последующего таяния снегов, пишет Express.co.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц УильямПринц Уильямрасходырасходы звезд

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Дорогу к резиденции Кейт и Уильяма назвали «вымощенной бриллиантами»
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