Виктория Дайнеко совершенствует постановку танцев в Лондоне

Виктория Дайнеко не скрывает свою любовь к танцам. В клипах на песни и просто на любительских видео в соцсетях артистка часто делится различными танцевальными движениями.

Прекрасное чувство ритма вкупе с хорошей пластикой дают отличный результат, но оказалось, что сама Виктория не очень довольна своими постановками. На днях Дайнеко посетила свою давнюю подругу, которая живет в Лондоне и профессионально занимается одним из современных направлений танца — дэнсхоллом.

Дайнеко пришла к ней в студию и исполнила вместе с приятельницей несколько зажигательных телодвижений, не забыв снять действо на камеру. В сопроводительном посте певица рассказала, что раньше часто приезжала в британскую столицу и сразу же отправлялась к подруге в танцевальную студию. Потом у обеих появились дети, и времени на приятное хобби не осталось, тем приятнее было вспомнить былое и оторваться сообща.

больше по теме Дайнеко иронично ответила на подозрения в анорексии Певица поделилась снимками в купальнике, после чего поклонники обеспокоились ее худобой.

«А теперь мы обе мамочки и не виделись миллион лет. Зато было всегда весело, несмотря на мою грацию слона», — написала Виктория.

Поклонники горячо оспорили последнее утверждение Дайнеко, отметив, что она потрясающе двигается. Некоторые подписчики страницы певицы в Instagram даже поинтересовались, не хочет ли она открыть собственную школу танцев в Москве.