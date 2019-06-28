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Хоккеист Андрей Миронов готов покорить сердце Бузовой

Спортсмен изъявил желание принять участие в новом романтическом проекте канала ТНТ.

Хоккеист Андрей Миронов готов покорить сердце Бузовой
На Ольгу Бузову "положил глаз" известный хоккеист. Фото: globallookpress.com

Осенью на ТНТ выходит новое романтическое шоу с участием Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Ведущая и комик будут помогать друг другу отыскать вторую половинку среди десятка претенденток и претендентов. Как сообщили представители телеканала, одним из участников проекта может стать хоккеист «Динамо» Андрей Миронов.

Спортсмен уже поделился этой новостью в Instagram. Он отметил, что готов побороться за руку и сердце незамужней певицы, и решил записаться на кастинг.

«Как думаете, взяли бы меня?» – обратился к подписчикам Андрей.

Поклонникам спортсмена не слишком понравилась эта идея, многие на его слова отреагировали негативно. Как заявили фолловеры блога, Бузова – недостаточно «интеллектуальна», чтобы составить достойную пару Андрею. А некоторые фанаты прямо попросили хоккеиста заниматься его непосредственным делом – игрой в хоккей – вместо того, чтобы мелькать на телеэкране в развлекательных передачах. А вот Ольге эта идея, напротив, пришлась по душе: певица одной из первых «лайкнула» пост спортсмена.

Фото: Instagram@andreymironov

Отметим, Миронов известен не только своими спортивными достижениями, за парнем давно закрепилась слава известного сердцееда. В частности, ему приписывали роман с экс-солисткой «ВИА Гры», красавицей Анной Седоковой. Правда, спортсмен заявлял, что у него есть девушка, и опровергал связь с певицей. Как пишет «СтарХит», если сейчас Андрей решил принять участие в шоу, цель которого – найти любовь, сердце игрока «Динамо» снова свободно.

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Хоккеист Андрей Миронов готов покорить сердце Бузовой
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