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Представитель Екатерины Климовой не подтвердил ее развод с Месхи

Тем временем появились сообщения о том, что пара официально расторгла брак.

Представитель Екатерины Климовой не подтвердил ее развод с Месхи
Представитель Климовой не комментирует сообщения о разводе актрисы. Фото: globallookpress.com

Накануне поклонников Екатерины Климовой огорчило известие о разводе актрисы с Гелой Месхи. Сообщалось, что артистов развел мировой суд Хамовнического района, удовлетворивший иск актрисы. Заседание длилось менее получаса и было закрытым, в итоге брак расторгли. Решение, вынесенное судьей, вступит в законную силу спустя месяц.

Портал teleprogramma.pro связался с представителем Климовой. Как оказалось, в ближайшем окружении актрисы о бракоразводном процессе ничего не знают.

«Понятия не имею, ничего комментировать не буду», – коротко ответила представитель Екатерины.

Климова и Месхи состояли в браке четыре года и воспитывают трехлетнюю дочку Изабеллу. Для актрисы это замужество стало третьим, а ее супруг женился впервые. Ранее артистка лично ответила на слухи о том, что она разводится с мужем. Она порекомендовала любопытствующим следить не за ее личной жизнью, а за творчеством. А на вопросы про возможный роман Месхи с Катрин Асси Екатерина отреагировала лаконично.

«А я тут при чем?» – заявила знаменитость.

Гела Месхи и Екатерина Климова. ФОТО: INSTAGRAM.COM/GELAMESHI/

О расторжении брака Екатерины Климовой и Гелы Месхи сообщил портал wday.ru.

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Представитель Екатерины Климовой не подтвердил ее развод с Месхи
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